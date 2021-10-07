Пробка на плотине ГЭС образовалась из-за ДТП вечером 7 октября в Иркутске. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 7 октября вечером колебались от 7 до 9 баллов. Особенно протяженные заторы образовались на улицах Трактовая, Рабочего Штаба и на плотине ГЭС. В последнем случае виновато ДТП на въезде со стороны центра. Об этом сообщает Яндекс.

- Пробки в Иркутске сейчас 7 баллов, это на 3 балла больше, чем обычно в это время в четверг, - приводит статистику Яндекс. - Ожидается, что пробки продолжат снижаться и к 21 часу достигнут 2 баллов.

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