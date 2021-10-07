Разбираемся, как мошенники «разводят» иркутских кавалеров при знакомствах в Тиндере

Иркутянин Дмитрий Ривер попался на уловку мошенников, после того, как новая знакомая предложила ему сходить в театр. Фото: личный архив Дмитрия Ривера.

«Привет, давай познакомимся, я из Иркутска. А ты?». Такое сообщение пришло на сайте знакомств иркутскому аниматору Дмитрию Риверу. Пропустить или оставить не отвеченным ни один мужчина не смог бы. Ведь писала, судя по фотографии на аватарке, красивая длинноволосая шатенка с внешностью супермодели и идеальной фигурой. Дмитрий в вопросе знакомств через интернет – не новичок, заводил не раз и успешные, подвоха не заметил.

- Она представилась Аней и сразу написала, что хочет начать общаться не в интернете, а вживую, - рассказывает «КП» - Иркутск» Дмитрий Ривер. – Первой предложила встретиться.

Дмитрию даже не пришлось ломать голову над тем, куда пригласить барышню - посидеть в кафе или погулять по набережной. Девушка и здесь взяла инициативу в свои руки, сама предложила мужчине пойти в театр.

- У меня есть один билет на спектакль, но одной мне идти не хочется, составь мне компанию, - написала Аня. – Если сегодня не сможешь, можно завтра. У этой труппы гастроли в нашем ТЮЗе идут два дня.

Дмитрий в момент, когда пришло сообщение, ехал в машине и уже собирался менять маршрут, чтобы рвануть в кассы театра, но прекрасная собеседница его остановила.

- Не нужно, - написала она. – Я тебе скину ссылку на официальный сайт. Просто открой его и оплати билет.

Дмитрий так и сделал. Зайдя на сайт, ничего подозрительного не заметил. На интернет-страничке был указал верный адрес ТЮЗа, расписание спектаклей и даже опубликована фотогалерея артистов, не нашел разве что номера телефона. Но это не смутило, зачем он вообще нужен. Дмитрий оформил заказ и перевел 2600, введя данные банковской карты.

- Когда перевел деньги, мне тут же пришло сообщение с кодом, - рассказывает Дмитрий. – Я ввел его, но операция якобы не прошла, ее пришлось повторить. В итоге списалось не 2600 рублей, а 5200! Следом раздался звонок с московского номера. Девушка приятным голосом сказала, что произошла ошибка и мне вернут деньги. Попросили связаться со службой техподдержки, номер которой был также указан на сайте.

Дмитрий даже немного удивился, что в кассе театра так быстро заметили ошибку. Набрал номер службы поддержки. В ответ написали, что могут вернуть все деньги целиком и попросили назвать сумму, которую он отправил.

- Я ответил, что оплатил 5200 руб., - говорит Дмитрий. – Ввел цифру и тут же у меня ее и списали со счета! То есть я отдал за этот билетик 10 400 руб. Пишу Ане, она посоветовала все проверить и потом перестала отвечать. А через несколько минут ее страница была удалена с сайта знакомств.

Только тогда Дмитрий догадался позвонить в театр. На вопрос, идет ли у них постановка, на которую его позвала красотка Аня, получил отрицательный ответ. И тогда окончательно убедился, что стал жертвой аферы.

- Сам виноват, что попался, - вздыхает Дмитрий. – Думаю, человек, который часто ходит в театр, понял бы, что сайт - фальшивка. А я не заядлый театрал. Про подобные мошеннические схемы, конечно, читал, но в тот момент вообще не думал об аферистах. Жаловаться в полицию, думаю, смысла нет. Знаю, что преступников в таких случаях находят крайне редко. После того как я написал пост об обмане в соцсетях, мне позвонили несколько друзей и рассказали, что их на том же самом сайте знакомств обманули таким же способом. Только суммы были поменьше.

Фальшивый сайт, на который попал Дмитрий Ривер обещает проверить Роскомнадзор. Ну а сам аниматор не спешит удалять свою страничку с сайта знакомств.

- Честных девушек там все же больше! – уверен Дмитрий. - И шанс найти свою любовь есть.

КОММЕНТАРИЙ МВД

Мошенники начали использовать «театральные схемы»

- «Театральные схемы» действительно существуют, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Мошенники создают сайты-двойники театров, а затем воруют фото красивых девушек в сети и благодаря им знакомятся с мужчинами в интернете. Предлагают кавалерам купить билет именно на этом сайте в среднем за 2500-5000 руб. Сумма, вроде, небольшая, но получив первый платеж, аферисты пишут, что произошла ошибка и просят повторить операцию. Так, с одного доверчивого мужчины можно урвать более 10 тысяч. В полицию обманутые мужчины стараются не обращаться: кто-то стесняется, кто-то считает, что это будет жизненным уроком. И зря. Лучше сразу написать заявление. Шанс разоблачить преступников есть.

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