Отключение отопления в Октябрьском округе Иркутска продлили до 8 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение отопления в некоторых домах Октябрьского округа Иркутска продлили до 16:00 8 октября. Это связано с увеличением объема работ по профилактическому ремонту и строительным работам на тепловых сетях. Об этом сообщают в официальном аккаунте Иркутской энергосбытовой компании.

- Точные адреса и продолжительность работ представлены в таблице, - рассказали в пресс-службе компании.

Известны адреса, где в Иркутске продлят отключение отопления.

Напомним, что отопление отключили 7- 8 октября для того, чтобы сделать ремонт. Множество зданий остались без тепла в трех городских округах: в Октябрьском, Свердловском и Правобережном.

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