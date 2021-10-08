38-летнюю иркутянку осудят за стрельбу на берегу Байкала Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске перед судом предстанет 38-летняя женщина. Ее обвиняют в хулиганстве и незаконном ношении огнестрельного оружия. Подозреваемая устроила пальбу на берегу Байкала из-за ссоры с отдыхающими. Расследование по уголовному делу проводилось сотрудниками СО МО МВД России «Эхирит-Булагатский».Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- По версии следствия, в июле 2021 года в дневное время в Ольхонском районе подсудимая из-за возникшего конфликта с гражданами, отдыхающими на береговой линии озера Байкал, произвела несколько выстрелов в разные стороны из оружия, принадлежащего третьему лицу, - рассказали в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Ольхонский районный суд для рассмотрения по существу.

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