Место для памятника жертвам политических репрессий определят в Иркутске до 30 октября. Фото: правительство Иркутской области

Место установки памятника жертвам политических репрессий определят в Иркутске до 30 октября. Как сообщили корреспонденту "КП"-Иркутск" в администрации города, сейчас рассматривается территория в поселке Пивовариха, где уже расположен мемориал. Такое предложение озвучили иркутяне, которые ранее выступили против мрачного монумента в Лисихинском парке в Октябрьском округе.

- Решение об установке памятника жертвам политических репрессий было принято еще в 2018 году, - рассказали в администрации Иркутска. - Однако перед открытием монумента начали поступать обращения от жителей, которые посчитали, что он не вписывается в концепцию Лисихинского парка.

Решение о новом расположении памятника власти Иркутска примут совместно с правительством Иркутской области и членами региональной Общественной палаты.

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