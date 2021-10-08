Торги на определение подрядчика для реконструкции иркутского цирка приостановлены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федеральная антимонопольная служба приостановила торги на определение подрядчика для реконструкции цирка в Иркутске. На сайте Госзакупок сообщается о поступлении жалобы. На работы планировалось потратить больше 1 миллиарда 93 миллионов рублей. Открытый аукцион проходил до 1 октября.

- Выполнение работ по проектированию, реконструкции и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства: "Иркутский государственный цирк" по адресу:Российская Федерация,Иркутская область. г. Иркутск, ул.Пролетарская, д.13, - сообщается в аукционной документации.

Подрядчик будет обязан обновить кровлю, фасады и помещения цирка, а также благоустроить прилегающую территорию.

Напомним, здание цирка Иркутска построено в 1868 году – это одно из старинных сооружений города. В 2018 году региональная прокуратура провела проверку после сообщений иркутян о плачевном состоянии помещений и фасада. В ведомстве заключили - находиться в здании опасно. В 2019 году работу цирка приостановили, однако позже в организации сообщили, что нарушения были устранены.

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