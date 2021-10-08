Без вести пропавшую первоклассницу разыскивают под Иркутском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В селе Смоленщина под Иркутском разыскивают без вести пропавшую первоклассницу. 6-летняя Аня Полякова в 10:30 утра 8 октября покинула школу и ушла в неизвестном направлении. Домой, в дачный поселок Поляна так и не вернулась. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Рост ребенка 120 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые ниже плеч. В момент исчезновения была одета в синюю куртку до колена, голубую шапку, белые колготки и разноцветные кроссовки, - рассказали о приметах школьницы.

В момент пропажи у ребенка с собой был розовый портфель и розовая сумка для сменной обуви.

Девочку разыскивают полицейские и волонтеры. Людей, которые могли видеть пропавшую первоклассницу, просять сообщить об этом по официальным телефонам полиции.

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