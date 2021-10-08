Тело 15-летнего подростка, погибшего из-за отравления газом, нашли возле магазина в Братске Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" возбуждено после обнаружения трупа 15-летнего подростка в Падунском районе Братска. На теле школьника не было видимых телесных повреждений и травм. Причины смерти и произошедшего устанавливают эксперты. Об этом сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры и СУ СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, 8 октября несовершеннолетняя девочка похитила из магазина два баллона с газом хозяйственно-бытового назначения, после чего передала их своему знакомому. Отойдя в сторону, юноша стал вдыхать пары газа из баллона, а девочка тем временем ушла обратно в магазин. Вернувшись, она увидела его лежавшим на земле без признаков жизни, - рассказали в ведомствах.

Следователи допрашивают свидетелей произошедшего, а также родителей погибшего.

С начала года в Приангарье из-за вдыхания газа погибло четверо подростков. Чаще всего школьники с целью токсикомании самостоятельно покупают в магазинах газовые баллончики.

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