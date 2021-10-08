40 тысяч рублей и виртуальное королевство украли аферисты у студентки-геймерши из Иркутска

40 тысяч рублей и виртуальное королевство украли у студентки-геймерши из Иркутска Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В отделение полиции обратилась 19-летняя студентка одного из вузов Иркутска, она рассказала, что стала жертвой мошенников. Неизвестные похитили у нее 40 тысяч рублей и завладели данными из мобильной игры. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Полицейские выяснили, что в приложении девушке поступило сообщение от игрока, который захотел купить ее учетную запись за 20 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве. - Оформить сделку собеседник предложил через любого знакомого, которому она доверяет.

Мошенники создав аккаунт с данными и фотографией знакомого потерпевшей, написали от его лица, что покупатели решили увеличить сумму сделки и купить ее страницу за 30 тысяч рублей. Однако из-за ограничений банков они могут отправить минимум 70 тысяч рублей. Студентку попросили перечислить 40 тысяч рублей, пообещали вернуть всю сумму. Жертва перевела деньги и отдала данные для входа на ее аккаунт.

Злоумышленники решили обмануть девушку второй раз и отправили сообщение о новых трудностях. Студентке необходимо было увеличить сумму сделки до 100 тысяч рублей, чтобы не было комиссии при перечислении. Аферисты попросили прислать ещё 30 тысяч рублей.

После этого девушка проверила сообщения и поняла, что общалась не со своим знакомым, а мошенниками.

Сотрудники полиции проводят проверки и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что таким же образом мошенники ранее обманули жителя Геленджика.

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