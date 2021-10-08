Заявление на школьные выплаты иркутянам можно подать до 1 ноября

Заявление на школьные выплаты можно будет подать до 1 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С августа этого года в Иркутской области родители подали 300 тысяч заявлений на школьные выплаты. У семей, которые этого еще не сделали, есть время до 1 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе регионального отделения ПФР.

- Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября, а 18 лет – не ранее 3 июля (первый день после выхода указа о выплате), - рассказали в ведомстве.

Также единовременную помощь могут получить инвалиды в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают получать общее образование. В таком случае инвалиду должно исполниться 18 лет не позднее 2 июля. Если 18-летие наступает позже, то заявление на выплату оформляют родители или законные представители. Деньги они могут получить только в том случае, если инвалид является недееспособным.

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