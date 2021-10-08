Проект «Глазковского некрополя» в Иркутске доработают. Фото: администрация Иркутска

Проект музейно-туристического комплекса на территории «Глазковского некрополя» в парке Парижской коммуны предложили доработать и рассмотреть его с членами Общественной палаты Иркутска, а также с депутатами городской Думы. Сегодня уже разработана техническая карта будущего музея. В дальнейшем необходимо создать полную концепцию и бизнес план. После этого будет принято решение о выделении средств из городского бюджета. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Проектировщики разработали эскиз двухэтажного объекта площадью около тысячи квадратных метров. Основной акцент сделан не на архитектурный вид, а на экспозиционную составляющую, - рассказали в администрации города.

Глава областного центра сообщил, что уже разработана «дорожная карта» по привлечению финансирования из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников. По его мнению, «Глазковский некрополь» может не только стать туристическим центром, но и приобрести мировое значение.

Справка КП

«Глазковский некрополь» — редчайший археологический памятник в Иркутске, единственный в мире некрополь эпохи верхнего палеолита, сохранившийся в центре большого города. Здесь обнаружены погребения двух культур — китойской и глазковской. Памятник археологии открыт в 1887 года археологом, членом Русского географического общества Николаем Витковским. Возраст захоронений – около восьми тысяч лет.

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