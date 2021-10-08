В Маркова приступили к капитальному ремонту дороги из Иркутска в микрорайон Березовый. Фото: администрация Иркутского района

В Марково начался капитальный ремонт дороги, которая связывает Академгородок и микрорайон Березовый. Работы на участке протяженностью 1,8 километра проведут в несколько этапов. Закончить ремонт планируют в 2022 году. Из областного бюджета на это выделена субсидия в размере 93,2 миллионов рублей. До 15 ноября будет отремонтировано 500 метров дороги от улицы Фаворского до примыкания к улице Помяловского. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутского района.

- За этот период мы выполним работы по выемке грунта, устройству песчано-гравийного основания, устройству бордюров и пешеходных дорожек. На участке будет уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие. Ширина проезжей части составит семь метров, ширина пешеходной дорожки – 2,5 метров, - рассказали в подрядной организации.

На время капитального ремонта для автомобилистов обеспечен объездной путь по улицам Помяловского, Магистральная, Окружная.

Напомним, проезд Подгорный - это основная дорога, которая связывает Марково с Иркутском. Изначально объект был отремонтирован с нарушениями. Ежегодный ямочный не мог значительно исправить ситуацию. Однако средств у администрации на капитальный ремонт было недостаточно. В прошлом году была разработана проектно-сметная документация и подана заявка в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области на предоставлении областной субсидии.

Подрядная организация после окончания ремонта продолжит обслуживать дорогу в течение трех лет.

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