За сутки в Иркутской области умерли 12 человек с коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области увеличивается не только число заболевших коронавирусом, но и число умерших. За сутки от опасной инфекции скончались еще 11 пациентов. Число жертв выросло 5 038. Еще 451 умер от заболеваний, не связанных с COVID-19. Прирост за сутки один человек.

Что касается инфицированных, то за сутки коронавирус подхватили 398 жителей Приангарья. 114 из них живут в Иркутске. Начиная с весны 2020 года, когда ковид начал распространяться по Приангарью, в нашем регионе уже 112 889 заболевших.

Есть и приятные новости. Болезнь победили 379 жителей Иркутской области. Всего в Иркутской области 102 367 выздоровевших.

Медики по-прежнему просят всех жителей Приангарья носить защитные маски в общественных местах.

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