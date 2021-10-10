Синоптики обещают до +15 градусов в Иркутске 10 октября

Синоптики обещают в Иркутске до +15 градусов 10 октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 10 октября решила порадовать горожан отличным воскресным днем. На небе – практически не облачка, осадков не ожидается. Кроме того, синоптики Иркутского Гидрометцентра уверяют, что ко всему прочему и температурные показатели сегодня приятно удивят.

- В Иркутске днем воздух прогреется до +13…+15 градусов, - уточняют метеорологи. – Ветер в областном центре дует с юго-запада и юго-востока со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление в Иркутске в воскресенье составляет 723 миллиметр ртутного столба, что для нашего региона осенью является вариантом нормы. Погода в Иркутской области 10 октября также обещает быть теплой, но по региону местами пройдут дожди с мокрым снегом. Скорость воздушных потоков ожидается 5-10 м/с, но возможны порывы до 15-20 м/с.

Столбики уличных термометров покажут днем до +10…+15, но если небо закроют облака выше +5 ждать не приходится. Холоднее всего сегодня в северных районах, там +3…+8, а в низинах и до -2.

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