Четыре поселка в Иркутской области остались без электричества из-за аварии 10 октября
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Аварийное отключение электричества произошло в 4 поселках Иркутской области 10 октября. Света нет в Тайшетском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
- В результате аварии без электроснабжения остаются поселки Тамтачет, Горевой, Шелаево и Пойма, - уточняют спасатели. – На месте уже работает две бригады Тайшетских РЭС в составе 8 человек и 4 единиц техники.
Предварительное время возобновления подачи электричества не сообщается. Свет дадут как только будут устранены все неполадки.
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