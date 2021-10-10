Четыре поселка в Иркутской области остались без электричества из-за аварии 10 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Аварийное отключение электричества произошло в 4 поселках Иркутской области 10 октября. Света нет в Тайшетском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

- В результате аварии без электроснабжения остаются поселки Тамтачет, Горевой, Шелаево и Пойма, - уточняют спасатели. – На месте уже работает две бригады Тайшетских РЭС в составе 8 человек и 4 единиц техники.

Предварительное время возобновления подачи электричества не сообщается. Свет дадут как только будут устранены все неполадки.

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