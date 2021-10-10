Оба водителя пострадали в ДТП на пересечении улиц Баррикад и Ушаковской в Иркутске

От удара микроавтобус опрокинулся. Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Иркутской области

ДТП, в котором пострадали два водителя, произошло накануне в Иркутске. На пересечении улиц Баррикад и Ушаковская столкнулись автомобили «Форд Фокус» и «Тойота Таунайс Ной», от удара последняя опрокинулась. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- В данном автопроисшествии получили травмы оба водителя – 38-летний мужчина за рулем седана и 43-летняя женщина из микроавтобуса, - говорят в ГИБДД. – Обоим потребовалась медицинская помощь.

Проверка продолжается, выясняются все обстоятельства ДТП: кто виноват, что послужило причиной.

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