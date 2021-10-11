Регулярный рейс для привитых вакциной «Спутник V» из Иркутска в Тайланд откроют 4 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Регулярный рейс из Иркутска в Тайланд для привитых вакциной от коронавируса «Спутник V» вскоре запускает одна из крупных авиакомпаний. Не так давно популярная у русских туристов страна открыла свои границы. Теперь отдыхающие, прошедшие полную вакцинацию, смогут избежать 14-дневного карантина по прибытию в королевство.

- Рейсы Иркутск - Пхукет начнутся с 4 ноября с частотой раз в неделю по четвергам из международного аэропорта Иркутск в 13:25, - сообщают в пресс-службе авиаперевозчика. - А с 20 декабря авиакомпания откроет рейсы Иркутск – Бангкок, также, раз в неделю. Среднее время в полёте составит 6 часов.

Авиаперевозки пассажиров будут осуществляться самолётами модели Airbus A-320.

Напомним, до начала пандемии коронавируса Тайланд был одним из самых популярных направлений у россиян. В 2019 году королевство посетило более одного миллиона туристов.

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