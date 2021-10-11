Больше 113,5 человек заболели коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Общее число зараженных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии перевалило за отметку в 113,5 тысяч человек. Об этом 11 октября сообщает оперативный штаб региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 113 677 (+392), в том числе госпитализировано 3 466 (+117), выздоровело 102 786 (+59), умерло 5060 (+12), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 454 (+2), - приводит данные оперштаб.

Напомним, в регионе продолжается вакцинация от инфекции. Первым компонентном привито 660 905 жителей Приангарья, двумя - 568 390 человек. При этом для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей, поясняют

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