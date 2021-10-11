Появилось видео с моментом столкновения туристического автобуса, фуры и минивэна на трассе «Байкал» Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Появилось видео с моментом столкновения туристического автобуса, фуры и минивэна на трассе «Байкал». Кадры сняты на видеорегистратор «Hyundai County», в салоне которого находилось 15 человек. Маршрут следовал в Тункинскую долину. Об этом сообщают в пресс-службах региональной прокуратуры и ГУ МВД России по Иркутской области.

- Прибывшими на место ДТП сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 94-м километре автодороги Р-258 «Байкал» произошло столкновение автобуса «Hyundai County», большегруза «Freightliner» и иномарки «Honda Stepwgn», - рассказали в ведомствах.

На кадрах видно, как на встречную полосу из-за поворота для обгона выехал минивэн «Honda Stepwgn». Пытаюсь уйти от столкновения, иномарка задела большегруз и автобус, из-за чего «Hyundai County» вынесло на встречку, а затем в кювет. По предварительной информации, пострадали четыре пассажира автобуса.

Прокуратура начала проверку исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пострадали 4 пассажира туристического автобуса, который столкнулся с фурой на трассе «Байкал». В момент аварии в салоне «Hyundai County» находилось 15 человек. (подробности)

Тройное ДТП с автобусом и грузовиком произошло на трассе «Байкал» под Слюдянкой. Предварительно пострадали два человека. (подробности)