25-летний мужчина со шрамом на шее пропал без вести в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В отделение полиции поступило сообщение о пропаже 25-летнего Александра Чернышева из Иркутска. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Утром 9 октября мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся, - рассказали в ведомстве.

На вид ему 23-25 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы и карие глаза. Особая примета: шрам на шее. Был одет в черную кожаную куртку, синие с красной подошвой кроссовки, синие трико. На голове была белая бейсболка с надписью «Россия».

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят сообщать в ближайший отдел полиции.

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