Впервые всероссийский театральный фестиваль имени Валентина Распутина пройдет в Иркутске. Фото: Иркутский академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В марте 2022 года впервые в Иркутске пройдет всероссийский театральный фестиваль имени Валентина Распутина. Он будет организован иркутским драмтеатром и Фондом развития русской культуры. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Фестиваль будет посвящен 85-летию иркутского писателя Валентина Распутина и 85-летию образования Иркутской области, - рассказали в правительстве.

В драматическом театре специально для фестиваля поставят спектакль «Уроки французского» по рассказу писателя. Также в рамках программы пройдут лекции о творчестве Валентина Распутина.

В 2021 году фестиваль стал победителем всероссийского конкурса и получил грант 9,9 миллионов рублей. На проведение этого мероприятия будут направлены деньги из областного, федерального бюджетов, а также из Президентского фонда культурных инициатив.

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