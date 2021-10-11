Аккаунт в TikTok появился у МЧС Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аккаунт в TikTok появился у Главного управления МЧС России по Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Пока на странице опубликовано два видео. В одном из них подписчикам показана работа пожарного от первого лица с помощью кадров с камер, которые являются частью снаряжения спасателей. Во втором ролике рассказывается, чем занимаются сотрудники МЧС, "когда ничего не горит" - это различные тренировки и учения.

На 11 октября в официальном аккаунте спасателей Приангарья чуть больше 60 подписчиков. На публикациях общее количество лайков - 28, просмотров - около 130.

Напомним, МЧС Иркутской области уже представлено в нескольких социальных сетях, в том числе во «ВКонтакте», Instagram, Facebook, YouTube.

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