Жители 6 улиц Ленинского округа остались без света из-за аварии в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11 октября в 16:30 произошло аварийное отключение электроэнергии в Ленинском районе города Иркутска. Под отключение попала часть домов на улицах Баумана, Блюхера, Горка, Набережная, Павла Красильникова и Ярославского. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской электросетевой компании в соцсетях.

- Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения, - рассказали в официальном аккаунте компании.

Ориентировочное электроснабжение восстановится в 19:30.

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