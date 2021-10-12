Дождь с мокрым снегом ожидается в Иркутске 12 октября
Фото: Архив "КП"
Погода в Иркутске 12 октября ожидается с переменной облачностью. В областном центре пройдет дождь с мокрым снегом, сотрудники Иркутского Гидрометцентра уверяют, что он будет небольшим.
- В Иркутске во вторник дует северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с, - говорят метеорологи. – Днем воздух прогреется всего до +7…+9.
Атмосферное давление, по данным Яндекса, 722 миллиметра ртутного столба, это норма для октября. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 12 октября также не порадует сибиряков. В Приангарье небольшой и умеренный дождь с мокрым снегом и снег, порывы ветра до 13 м/с, а столбики уличных термометров поднимутся лишь до +4…+9 градусов, в низинах и вовсе сегодня до -5.
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