Отключение отопления в Иркутске 12 октября в одном из округов продлится почти сутки

Почти на сутки затянется отключение отопления в Иркутске 12 октября в Октябрьском округе Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отключение отопления в Иркутске 12 октября запланировано в части зданий во всех городских округах. Без теплоснабжения останутся жители домах Ленинского, Правобережного, Свердловского и Октябрьского районов. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

Причем иркутянам в Октябрьском округе повезет меньше всех. Если в других районах максимальный срок отключения отопления составит до 11 часов, то в там – почти сутки.

- В Октябрьском округе на повысительной насосной станции проведем капитальный ремонт тепловой сети с врезкой временного трубопровода по адресу улица Трилиссера, 147, - говорят специалисты. – Также в Октябрьском запланирован ремонт тепловой сети в районе улиц Аэрофлотская и Байкальская, еще устраним дефект на сети на улице Лыткина.

Отключение отопления в Иркутске 12 октября пройдет в домах на улицах Сурикова, Аэрофлотская, Партизанская, Александра Невского, Байкальская, Севастопольская, Павла Красильникова, Баумана, Красных Мадьяр, Красноказачья, Советская, Трудовая, Депутатская, Красноярская, Ядринцева, в микрорайоне Радужный и других(см.таблицу).

Отключение отопления в Иркутске 12 октября: адреса

Отключение отопления в Иркутске 12 октября: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

Отключение отопления в Иркутске 12 октября: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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