659 коек для пациентов с коронавирусом развернули в Иркутской области за неделю Фото: ИВАНОВА Диана

659 коек для COVID-больных пациентов развернули в госпиталях Иркутской области за неделю. Также коечный фонд был увеличен в Братске. В Братской ГБ№3 больше не принимают пациентов для оказания плановой помощи, учреждение прошло перепрофилирование. В ковидном госпитале на базе Братской районной больницы подготовлены 200 мест для больных коронавирусом, а также до 150 увеличено их количество в санатории «Юбилейный». Всего в Иркутской области в 48 учреждениях развернуто 4168 коек. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на главу Приангарья.

- В регионе продолжается подъем заболеваемости. В ежедневном режиме происходит перепрофилирование учреждений здравоохранения. Нагрузка на медиках колоссальная, - сообщил губернатор Иркутской области. - Если число заболевших будет расти, мы будем вынуждены вводить дополнительные ограничения.

Напомним, 11 октября общее число зараженных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии перевалило за отметку в 113,5 тысяч человек. За сутки было выявлено 392 новых случая инфицирования. Первым компонентном привито 660 905 жителей Приангарья, двумя - 568 390 человек. При этом для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей, поясняют специалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Две школы перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19 в Иркутской области. Четыре детских сада в Приангарье закрыты на карантин. (подробности)

Количество заболевших ОРВИ за неделю снизилось до 18 891 в Иркутской области. Чаще болеют дети до 14 лет. (подробности)