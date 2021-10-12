Больше 114 тысяч жителей Иркутской области заболели COVID-19 с начала пандемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общее число зараженных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии перевалило отметку в 114 тысяч человек. Об этом 12 октября сообщает оперативный штаб региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 114 072 (+395), в том числе госпитализировано 3 531 (+65), выздоровело 103 129 (+343), умерло 5073 (+13), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 456 (+2), - приводит данные оперштаб.

Напомним, в регионе продолжается вакцинация от инфекции. Первым компонентном привито 663 685 жителей Приангарья, двумя - 569 452 человека. При этом для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей, поясняют специалисты.

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