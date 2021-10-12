Режим повышенной готовности из-за взрыва водонагревателя в Тайшете действует с 12 октября. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Режим повышенной готовности на территории Тайшета действует с 12 октября из-за взрыва водонагревателя. Напомним, что 8 октября в многоквартирном жилом доме № 4 по улице Чернышевского произошла разгерметизации водонагревателя в ванной комнате. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Тайшета.

- Режим функционирования «Повышенная готовность» будет действовать с 12:00 часов 12 октября до особого распоряжения, - рассказали в администрации.

Во время действия режима специалисты проведу инженерное обследование конструкций здания, в котором случился взрыв, а руководители управляющих компаний по обслуживанию многоквартирных домов расскажут жильцам о правилах безопасности эксплуатации водонагревательных приборов.

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