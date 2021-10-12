Макдоналдс откроет восемь кафе в Иркутской области

Макдоналдс откроет восьми кафе в Иркутской области Фото: Алина МАКЕЕВА

В течение пяти лет в Иркутской области откроют восемь кафе «Макдоналдс». Соглашение было подписано 12 октября правительством Иркутской области и Макдоналдсом. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Иркутская область станет новым регионом в географии сети Макдоналдс, а открытие предприятий позволит создать более 600 рабочих мест для жителей области, - рассказали в правительстве. - Компания также намерена реализовать в регионе ряд благотворительных, социальных и волонтерских инициатив.

Также Макдоналдс планирует открыть бесплатную семейную гостиницу для родителей и детей, которые приехали на длительное лечение в Иркутскую государственную областную детскую клиническую больницу.

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