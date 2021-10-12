Зимний Байкал вошел в список самых популярных мест отдыха россиян во время пандемии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Зимний Байкал стал одним из самых популярных мест для отдыха россиян во время пандемии. Согласно опросу, за это время Сибирь ради красот знаменитого озера посетил каждый десятый турист. Также в список направлений, которые больше всего запомнились россиянам, вошел Дагестан, в частности, Сулакский каньон, его указали 12% опрошенных.

Еще 8% отметили Камчатку, вспомнив, как они забирались там на вулканы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-сервис OneTwoTrip.

- За Горный Алтай отдали голоса 7,4% путешественников. По 5% туристов рассказывали о невероятных впечатлениях при поездке в Карелию и Кижи, а также в Карачаево-Черкесию. Там они побывали на Домбае и в Архызе. Также довольно часто среди самых удивительных локаций туристы называли природные места Мурманской и Калининградской областей, Крыма, Приморского края и Чечни, - рассказали специалисты сервиса.

Всего было опрошено 1560 пользователей. Выяснилось, что за время пандемии 68,5% туристов нашли новые и необычные места для отпуска. Большинство (80,5%) путешественников только выбрали локации, которые планируют посетить в будущем. Большей части опрошенных (81%) уже удалось воплотить планы в жизнь. При этом 79% хотели бы повторить такое путешествие.

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