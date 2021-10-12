Пьяный водитель угрожал инспектору ГИБДД в Куйтунском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйтунском районе задержанный водитель угрожал инспектору ГИБДД. Ночью 6 октября полицейские заметили «УАЗ Патриот» возле одного из круглосуточных магазинов. По громкой связи экипаж ДПС потребовал мужчину остановиться. У 32-летнего сибиряка были замечены признаки опьянения, но от медосвидетельствования он отказался. Его доставили в отдел полиции, где он начал вести агрессивно, выражаться в адрес правоохранителя нецензурной бранью и угрожать применением насилия. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и регионального СУ СК России.

- По данному факту Тулунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). За отказ от прохождения медицинского освидетельствования в отношении водителя составлен протокол по статье 12.26 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях, - рассказали в ведомствах.

Также о известно, что 32-летний водитель не раз нарушал правила дорожного движения и попадал в поле зрения полиции.

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