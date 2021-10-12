Суд обязал двух предпринимателей высадить 253 гектара леса в Усть-Илимском районе

Суд обязал двух предпринимателей высадить 253 гектаров леса в Усть-Илимском районе. Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

В Усть-Илимском районе суд обязал двух предпринимателей высадить деревья на площади 253 гектара. Арендаторы участков не восстановили лес после заготовки древесины на территориях Илимского лесничества. Об этом сообщают в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

- Кроме того, прокурором было установлено захламление мест заготовки остатками деревьев после вырубки, общим объемом 93 кубических метров, что угрожает пожарной безопасности, а также неблагоприятно сказывается на санитарной обстановке в лесу, - рассказали в ведомстве.

Прокурор подал на предпринимателей в суд. Его требования были удовлетворены. Арендаторов обязали очистить почву и высадить деревья. Прокуратура будет контролировать ситуацию до момента устранения нарушений.

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