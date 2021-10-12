Трое мужчин утонули по пути на остров в Братском водохранилище Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Трое мужчин утонули в заливе Тангуй Братского водохранилища 10 октября. Двое из них были жителями Братска, один - поселка Барчим. Сибиряки отправились на лодке к острову, чтобы собрать ягоды. При себе у них не было спасательных жилетов. Позже их тела нашли в воде очевидцы. Обстоятельства и причину гибели устанавливают сотрудники полиции. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В соответствии с Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской области, плавание от захода до восхода солнца запрещается при отсутствии на маломерном судне навигационного оборудования, позволяющего определить местонахождение судна. Запрещается плавание в тумане или при других неблагоприятных метеорологических условиях, а также в состоянии алкогольного опьянения и без использования спасательных жилетов, - отметили в ведомстве.

Кроме того осенью на Братском водохранилище больше всего усиливается ветер. Порывы могут достигать 28 м/сек. А высота волны может превышать 3 метра.

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