103 водителя оштрафовали за два дня в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники ГИБДД подвели итоги сплошных проверок транспорта Иркутской области. Рейды проходили 6 и 7 октября на территории Иркутска, Ангарского городского округа, Братского, Усольского, Черемховского, Шелеховского и Тайшетского районов. Их целью было выявление водителей автобусов и грузовых автомобилей, которые нарушают правила безопасности движения по дороге. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- За 2 дня профилактического мероприятия выявлено 103 нарушения правил безопасности дорожного движения, 72 из которых – управление транспортным средством без тахографа, когда его установка обязательна, - рассказали в ведомстве.

Всех нарушителей оштрафовали на сумму до 5000 рублей. Сотрудники полиции также зафиксировали, что водители автобусов и грузовиков выезжали на встречку – 6 нарушений и превышали скорость движения – 25 нарушений.

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