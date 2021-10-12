В Иркутской области внесут изменения в закон о региональном материнском капитале Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутской области внесут изменения в закон о региональном материнском капитале. Согласно документу жителям Приангарья будет возможность направлять средства областного маткапитала на ремонт домов. Также предложено увеличить список организаций, с которыми гражданин может заключить договор займа для оплаты долга или процентов по кредитам за счет ОМСК. А сам документ станет электронным. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В апреле 2021 года Губернатор подписал закон, разрешающий использовать средства областного материнского капитала на покупку земельного участка для индивидуального жилищного строительства, садоводства или огородничества. Затем в документ внесли поправки, позволяющие строительство дома по договору с индивидуальными предпринимателями, - напомнили в правительстве региона.

В Иркутской области выдано 49 438 сертификатов о выдаче областного маткапитала, средствами распорядились 31 670 семей. Чаще всего средства используют для улучшения жилищных условий.

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