Движение по улице Лызина будет ограничено до 19 октября в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, водители! Движение по улице Лызина с 08:00 12 октября по 17:00 19 октября будет ограничено по правой полосе на пересечении с улицей Аэрофлотская. Об этом сообщают в официальном аккаунте оператора теплосети Иркутска.

- Это связано с проведением земляных работ по вскрытию, диагностике и ремонту тепловой сети в районе дома №18а, - рассказали специалисты.

Напомни, что проезд по 18-му Советскому переулку на участке между улицами Розы Люксембург и Розы Люксембург (малой) будет ограничен до 19 октября из-за ремонта тепловых сетей.

Водителей просят планировать свой маршрут с учетом временного перекрытия улиц и быть аккуратными на дорогах.

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