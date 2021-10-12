12 мигрантов задержали после рейдов по рынкам в Ленинском округе Иркутска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Во время проверки по соблюдению миграционного законодательства на рынках в Ленинском районе Иркутска сотрудники полиции, Роспотребнадзора, Росгвардии и прокуратуры составили 11 административных протоколов, из которых 2 - о предоставлении ложных сведений при осуществлении миграционного учета, еще 2 - о нарушении правил миграционного учета, 7 - о неисполнении обязанности по осуществлению миграционного учета. После рейда в отдел полиции было доставлено 12 уроженцев ближнего зарубежья для установления личности. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Иркутское» в ходе мероприятия выявлены 5 граждан, предварительно находящихся в состоянии наркотического опьянения. Задержанные направлены на медицинское освидетельствование, - рассказали в ведомствах.

Также правоохранители выявили фиктивную прописку иностранцев. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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