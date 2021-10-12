Пункт вакцинации от COVID-19 откроют во Дворце спорта «Труд» в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области на один пункт вакцинации станет больше. Его планируют разместить во Дворце спорта «Труд» в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

Пункт вакцинации от COVID-19 появится на базе Иркутского областного врачебно-физкультурного диспансера «Здоровье». Поставить прививку там смогут спортсмены, ветераны спорта и жители ближайших домов.

Важно, что пройти курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции они смогут, не посещая поликлиники. В скором времени в правительстве обсудят, что необходимо сделать для открытия прививочного пункта во дворце спорта.

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