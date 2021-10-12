Движение транспорта ограничат на улице Горького в Иркутске с 13 октября Фото: Архив "КП"

Движение транспорта ограничат на улице Горького в районе дома № 36 в Иркутске. Ограничения начнут действовать с 22:00 в среду, 13 октября. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- Ограничение движение транспорта на данном участке улицы Горького вызвано проведением земляных работ по вскрытию, диагностике и ремонту тепловой сети, - говорят специалисты. – Из-за этого и будет ограничено движение по правой полосе автодороги.

Закончатся ремонтные работы 18 октября. Движение будет восстановлено с 17:00 часов в этот день. Кстати, с 12 октября до 19 числа также ограничен проезд по правой полосе проезжей части улицы Лызина на пересечении с Аэрофлотской.

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