Движение транспорта ограничат на улице Горького в Иркутске с 13 октября
Фото: Архив "КП"
Движение транспорта ограничат на улице Горького в районе дома № 36 в Иркутске. Ограничения начнут действовать с 22:00 в среду, 13 октября. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.
- Ограничение движение транспорта на данном участке улицы Горького вызвано проведением земляных работ по вскрытию, диагностике и ремонту тепловой сети, - говорят специалисты. – Из-за этого и будет ограничено движение по правой полосе автодороги.
Закончатся ремонтные работы 18 октября. Движение будет восстановлено с 17:00 часов в этот день. Кстати, с 12 октября до 19 числа также ограничен проезд по правой полосе проезжей части улицы Лызина на пересечении с Аэрофлотской.
Читайте также:
Ангарчанин отсудил 121 тысячу рублей за упавший на его машину клен. Жителю Иркутской области сделать это помогла дендрологическая экспертиза (подробности)
Кто в Иркутске может заработать на «удаленке» больше 100 тысяч рублей, рассказали эксперты. Почти половина таких высокооплачиваемых вакансий адресована административному персоналу (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08