Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2021 8:14

Минобр Иркутской области рассмотрит способы перевода школ на одну смену

Об этом сообщил глава министерства Максим Парфенов
Анастасия КУРЕНОВААнастасия КУРЕНОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Минобр Иркутской области рассмотрит способы перевода школ на одну смену

Минобр Иркутской области рассмотрит способы перевода школ на одну смену

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство образования Иркутской области рассмотрит дополнительные механизмы для перевода школ на односменный режим работы. Глава регионального минобра Максим Парфенов отметил, что около 50% детей в Иркутске и около 40% в районе учатся во вторую смену. Это отчасти связано и со сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса. Согласно санитарным нормам, ученики в школах должны быть максимально разобщены. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

– Иркутск и Иркутский район рассматриваются Правительством региона в приоритетном порядке в части развития инфраструктуры и сети новых образовательных организаций. Это касается участия региона в федеральной демографической субсидии, по которой выделяются средства на строительство образовательных объектов, а также рассматриваем участие Иркутска и района в концессионных соглашениях этой субсидии, – отметил Максим Парфенов.

Сегодня в областном центре идет строительство школы №14, пристроя к школе №75, а также школы на 1275 мест на Багратиона. Планируется открытие нового учреждения на 1550 учеников на улице Ярославского.

Вместе с этим, переход к односменному режиму в школах будет проходить поэтапно. Глава минобра подчеркнул, что разгрузка учреждений не должна снизить качество образования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Игорь Кобзев предложил внести изменения в закон о материнском капитале в Иркутской области. Предполагается, что деньги можно будет потратить на реконструкцию частного дома. (подробности)

В Иркутском районе могут отменить 42 массовых мероприятия из-за COVID-19. Организаторам рекомендовано провести их в онлайн-формате. (подробности)