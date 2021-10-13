Минобр Иркутской области рассмотрит способы перевода школ на одну смену Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство образования Иркутской области рассмотрит дополнительные механизмы для перевода школ на односменный режим работы. Глава регионального минобра Максим Парфенов отметил, что около 50% детей в Иркутске и около 40% в районе учатся во вторую смену. Это отчасти связано и со сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса. Согласно санитарным нормам, ученики в школах должны быть максимально разобщены. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

– Иркутск и Иркутский район рассматриваются Правительством региона в приоритетном порядке в части развития инфраструктуры и сети новых образовательных организаций. Это касается участия региона в федеральной демографической субсидии, по которой выделяются средства на строительство образовательных объектов, а также рассматриваем участие Иркутска и района в концессионных соглашениях этой субсидии, – отметил Максим Парфенов.

Сегодня в областном центре идет строительство школы №14, пристроя к школе №75, а также школы на 1275 мест на Багратиона. Планируется открытие нового учреждения на 1550 учеников на улице Ярославского.

Вместе с этим, переход к односменному режиму в школах будет проходить поэтапно. Глава минобра подчеркнул, что разгрузка учреждений не должна снизить качество образования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Игорь Кобзев предложил внести изменения в закон о материнском капитале в Иркутской области. Предполагается, что деньги можно будет потратить на реконструкцию частного дома. (подробности)

В Иркутском районе могут отменить 42 массовых мероприятия из-за COVID-19. Организаторам рекомендовано провести их в онлайн-формате. (подробности)