398 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области за сутки Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Общее число зараженных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии приблизилось к отметке в 114,5 тысяч человек. Об этом 13 октября сообщает оперативный штаб региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 114 470 (+398), в том числе госпитализировано

3 605 (+74), выздоровело 103 440 (+311), умерло 5085 (+12), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 457 (+1), - приводит данные оперштаб.

Напомним, в регионе продолжается вакцинация от инфекции. Первым компонентном привито 665 813 жителей Приангарья, двумя - 570 489 человека. При этом для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей, поясняют специалисты.

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