Сибирячка отсудила у управляющей компании 30 тысяч рублей за сломанную на гололеде руку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зиминский городской суд с участием прокурора рассмотрел исковое заявление жительницы Зимы к управляющей компании с требованием возместить материальный ущерб за сломанную руку. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Она упала на пешеходном тротуаре, не очищенном ответчиком ото льда, и получила травму левой руки, - рассказали в ведомстве. - Это подтверждено соответствующей записью в карте вызова медицинской скорой помощи.

Городской суд не удовлетворил требования пострадавшей из-за недосказанности обстоятельств получения травмы. Прокурор был не согласен с решением суда и подал апелляцию. Иркутский городской суд отменил суда первой инстанции. С управляющей компании в пользу пострадавшей взыскали 30 тысяч рублей.

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