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Общество13 октября 2021 10:49

Более 14 миллионов рублей подрядчики возместят администрации Иркутска за некачественный ремонт дорог

Компании не устранили замечания и нарушили гарантийные обязательства
Виктория КОЛЧИНА
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Более 14 миллионов рублей подрядчики возместят администрации Иркутска за некачественный ремонт дорог

Более 14 миллионов рублей подрядчики возместят администрации Иркутска за некачественный ремонт дорог

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Администрация Иркутска подала в суд на подрядчиков, которые выполняют ремонт дорог. Они не устранили замечания и нарушили гарантийные обязательства. За невыполнение условий контракта их обязали выплатить пенни в размере 14 миллионов 200 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

- Из 605 нарушений устранено 454 или 75% от общего количества. По оставшимся претензиям сроки исправления истекли, - рассказали в ведомстве. - Администрации Иркутска требует возместить деньги в бюджет города за неисполнение гарантийных обязательств, а также принудительно устранить замечания.

Напомним, что в 2021 году в Иркутске на ремонте находится 22 дорожных участка общей протяжённостью 22 километра. В работе осталось еще 8 объектов.

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