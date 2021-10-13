Стали известны данные исследований на уровень коллективного иммунитета к COVID в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Назван уровень популяционного иммунитета к COVID-19 в Иркутской области. О результатах очередного, пятого этапа исследований уровня популяционного иммунитета рассказали представители Управления Роспотребнадзора по Иркутской области во время прямого эфира.

- По результатам пятого этапа исследований уровень популяционного иммунитета в Иркутской области составил чуть больше 77%, - рассказала Наталья Поталицина, замруководителя ведомства в регионе. - Среди тех, кто участвовал в исследовании и сдавал тест на антитела, были и переболевшие, и получившие прививку.

Отметим, что каждый раз тестирование проводят среди одной и той же группы людей. Эти 2700 жителей региона участвовали во всех этапах исследований. Они представляют как городское, так и сельское население разных возрастов.

Напомним, что по результатам предыдущего этапа исследований, озвученных в марте, этот показатель составил 46, 2%.

- На каждом этапе выполнения данного исследования отмечен примерно двукратный рост серопревалентности COVID-19 среди участников проекта, - отмечал тогда директор Противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов.

И это действительно так. Третий этап исследований показал уровень коллективного иммунитета в 25, 9%. Причем наибольшие показатели были среди представителей старшего возраста. Первый этап ( данные лета 2020 года) - 5, 8%, второй, проведенный осенью 2020 года - 12, 1%.

Каждый раз мы ждали, когда показатели у контрольной группы превысят 60%. Сейчас это уже факт. Но вакцинация должна быть продолжена, так как вирус мутирует, а иммунитет, как выяснилось, держится не очень долго.