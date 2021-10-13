Строительство дома для 240 детей-сирот закончили в Ленинском районе Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинском округе Иркутска ввели в эксплуатацию дом на 240 квартир для детей-сирот. 12 октября разрешение выдал комитет по градостроительной политике администрации города. Жилье было куплено министерством имущественных отношений за счет средств федерального и регионального бюджетов. Напомним, по контракту сдать дом застройщик был обязан еще в конце 2018 года. К вопросу подключились исполнительные органы госвласти, областная прокуратура и городские структуры. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Мы истребовали с застройщика компенсацию за такую длительную просрочку, однако решили не разрывать государственный контракт, а совместными усилиями сохранить квадратные метры уже построенного жилья, так как квартиры в областном центре крайне необходимы. За последние четыре года это будет рекордный объем жилья, переданный детям-сиротам в Иркутске, – рассказали в правительстве региона.

Застройщик не раз вносил изменения в проектную документацию, также у компании были частые проблемы с организацией рабочего процесса, существовала нехватка сотрудников. А на последних этапах строительства организация не могла подключить инженерные сети.

Перед заселением жильцов и оформлением договоров найма, необходимо зарегистрировать права собственности Иркутской области на них. Специалистами будет проверено состояние каждой квартиры. Передать ключи детям-сиротам планируют до конца года.

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