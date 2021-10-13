Более полумиллиона рублей выплатит браконьер из Северобайкальска за вылов омуля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во время водного рейда сотрудники полиции задержали браконьера, который наловил омуля на 73 тысячи рублей в Северобайкальске. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

- В нерестовый период на реке Верхняя Ангара 45-летний мужчина при помощи рыболовной сети, являющейся запрещенным орудием массового истребления водных биологических ресурсов, и резиновой лодки выловил омуля, - рассказали в ведомстве.

Против браконьера возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Ему грозит до 2 лет лишения свободы либо штраф до 500 000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Строительство дома для 240 детей-сирот закончили в Ленинском районе Иркутска. Передать ключи жильцам планируют до конца года. (подробности)

30 часов обязательных работ назначили жителю Тайшета за неуплату штрафа 30 тысяч рублей. Ранее мужчина передал руль человеку без водительских прав. (подробности)