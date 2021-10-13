Рейд по соблюдению масочного режима прошел в общественном транспорте Иркутска. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Плановую проверку провели на улице Байкальской. В ней участвовали специалисты профильного отдела городской администрации совместно с сотрудниками полиции. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Было проверено более 30 автобусов и троллейбусов, - рассказали в администрации. - Зафиксированы шесть правонарушений, допущенных перевозчиками, а также два нарушения со стороны водителей общественного транспорта. К ответственности за несоблюдение масочного режима был привлечен один пассажир.

Подобные рейды проходят в областном центре ежедневно. С начала года специалисты проверили более 13 тысяч единиц транспорта и выявили свыше 7 тысяч нарушителей.

Напомним, что за несоблюдение масочного режима нарушители несут административную ответственность. Так, граждан могут оштрафовать до 30 тысяч рублей, должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, а юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

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