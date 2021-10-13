Рекордное количество смертей от COVID-19 зафиксировано в Братске Фото: Александр ГЛУЗ

Общее число заразивших в Иркутской области выросло до 114,5 тысяч человек. Рекорды по смертям за сутки от коронавирусной инфекции побил Братск. В больницах не хватает коек в реанимациях и аппаратов ИВЛ. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Братска.

- Ежедневно мы теряем от 4 до 7 человек, - рассказала Марина Зубакова, заместитель мэра Братска по социальным вопросам. - Но такого, чтобы мы потеряли за одни сутки 11 — наблюдаем впервые. И такое высокое количество умирающих от коронавирусной инфекции свидетельствует о том, что люди сами запускают свою болезнь.

За сутки заболело 34 человека, всего подтвержденных случаев 6701. На лечении в больницах находится 695 человек, а на самоизоляции - 2688 человек. В Братском районе вакцинировано более 16 тысяч человек.

Чаще всего умирают пациенты, которые не сделали прививку от коронавирусной инфекции. Врачи призывают жителей региона вакцинироваться как можно быстрее.

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