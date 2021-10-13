74-летний мужчина с татуировкой на руке пропал без вести в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В отделение полиции обратились родственники, которые рассказали о пропаже Черепанова Иннокентия. До сих пор о его судьбе ничего неизвестно. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- 74-летний мужчина вышел из дома, расположенного на улице Карла-Либкнехта, и до настоящего времени о нем ничего не известно, - рассказали в ведомстве.

Мужчине на вид 80-85 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, прямые темные волосы, короткая стрижка и голубые глаза. Из особых примет у мужчины на левой руке есть татуировка с отдельными буквами.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас может находиться пожилой мужчина, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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