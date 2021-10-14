Остановку машин запретили на подъездных путях к ярмарке «Академическая» в Иркутске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Внимание, автомобилисты! В Иркутске на улице Академической появятся новые дорожные знаки. Теперь остановка автомобилей на подъездных путях к ярмарке «Академическая» будет запрещена. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- С 1 ноября на подъездных путях к сельскохозяйственной ярмарке «Академическая» (ул. Академическая, д.12/1) будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор», - рассказали в администрации.

Новые знаки позволят обеспечить свободный проезд грузовых машин к месту торговли и частного транспорта к жилым домам.

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